『婦人公論』（2025年12月号）の料理連載「お料理歳時記」では、「みりんとスパイス」を特集！まろやかな甘みで素材の持ち味を引き出してくれる、和食に欠かせない調味料、本みりん。実は、カルダモンやシナモンといった香辛料と相性がいいことを知っていますか？スパイスとみりんのマリアージュが楽しめる料理のアイデアを長尾智子さんに習います（撮影＝広瀬貴子構成＝北村美香編集協力＝角谷文治郎商店）この記事のすべて