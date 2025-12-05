レクサス「LFAコンセプト」世界初公開！レクサスは2025年12月5日、バッテリーEV（BEV）スポーツカーのコンセプトモデル「LFAコンセプト」を世界初公開しました。このモデルは、これまで「レクサス スポーツコンセプト」として、「モントレーカーウィーク2025」や「ジャパンモビリティショー2025」にて内外装が先行公開されていましたが、今回正式に「LFAコンセプト」という名称が発表されました。伝説の「LFA」が復活！【画像