私はナナです。先日、クラスメイトのユイちゃんからお泊まり会に誘われました。お泊まり会へ行くのは初めてなので、とってもワクワクしています。しかし私には大きな心配がひとつ。実は私、食べ物の好き嫌いがとても多いんです。給食でもほとんど食べられずに残してしまいますし、自分でも食べられない自分がイヤになってしまいます。もしお泊まり会で食べられるものがなかったら、みんなに迷惑をかけてしまうかもしれません。お泊