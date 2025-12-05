来季J3に降格するロアッソ熊本は5日、片野坂知宏氏（54）が監督に就任すると発表した。クラブは11月29日、大木武監督の退任を発表していた。鹿児島県出身の片野坂氏は現役時代、広島や柏、大分などでプレー。引退後は大分U―15やG大阪、広島のコーチを歴任した後、2016年に当時J3だった大分の監督に就任。同年にチームをJ2に昇格させると、18年にJ1昇格へと導いた。21年に天皇杯全日本選手権でクラブ初の準優勝の実績も残し