きょうも市街地でクマが確認されています。 【写真を見る】親グマ1頭と子グマ2頭か...登校中の小学生がクマ3頭を発見自宅に戻り家族が通報（山形・天童市） けさ、天童市で登校中の小学生がクマ３頭を目撃しました。 市によりますときょう午前７時４０分ごろ、天童市蔵増の八幡神社近くにクマ３頭がいるのを登校中の小学生が発見しました。 クマは親グマ１頭と子グマ２頭とみられています。 発見した小学生が一度自宅に戻