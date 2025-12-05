これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越と佐渡にカミナリ・波浪注意報、中越に大雪・なだれ・着雪注意報、上・中越に大雨注意報が発表されています。 ◆5日(金)これからの天気 広く雪や雨が降り、カミナリを伴うところがあるでしょう。 夕方以降は次第に雪や雨はやむ見込みです。 降水確率は、午後6時にかけて60%以上のところが多くなっています。 ◆5日(金)の予想最高気温 最高気温は、2ʍ