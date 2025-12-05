日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の審議委員が来県し、経済界の代表者らと意見交換しました。 11月、新潟市を訪れた日銀の小枝淳子審議委員は、中原市長や経済界の代表者らとの懇談会に出席しました。意見を交わす中で、経済界からは中小企業が安心して経営に取り組める金融政策への期待や、人手不足の深刻化といった声が上がったということです。 その後の会見で、小枝審議委員は県内経済の現状について－