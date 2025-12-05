来年度で廃校となる竹原市の仁賀小学校のプールで６０年以上続けているニジマスの放流が行われました。■児童たち「大きく育ってね♪」児童たちが約１７００匹のニジマスの稚魚を放流したのは学校のプールです。６０年以上つづく恒例行事で、来年度で廃校となる仁賀小学校の児童にとってこれが最後の放流となります。■男子児童５年生「これで放流するのが最後だから少しでも元気なニジマスに育ってほしい」ニジ