2025年のツアー最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップ リコーカップ」を制した鈴木愛。2年連続で年間2勝となり、9年ぶりに国内メジャー3勝目、通算22勝目を飾った。2017年と19年に2度賞金女王を獲得している実力者も今年で31歳。開幕戦から不変のクラブの恩恵を受けて結果を残した。【写真】『G440』の3Wはディープヘッド、5Wがシャローヘッド！UTは刃が出ているから拾いやすい！ピンとクラブ契約を結ぶ鈴木は、例年2月にピンの