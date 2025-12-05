クリスマスまであと２０日です。北海道滝上町では食卓を彩る七面鳥のくん製づくりが始まっています。つやつやと輝く香ばしい七面鳥が焼きあがりました。滝上町の特産品である七面鳥のくん製は、ハーブやワインを使った特製の調味料におよそ２週間漬け込み、サクラチップの煙でいぶしてあめ色になるまであぶって完成します。（滝上町七面鳥生産組合長屋善之介さん）「ことしも脂がのってとてもジューシーに仕上