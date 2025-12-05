プロ野球・DeNAは5日、2026年2月に行う春季キャンプの詳しい日程と、球団マスコットたちの登場スケジュールについて発表しました。今回も1軍、ファームと2班に分かれて実施。両班ともに1月31日に沖縄へ移動します。1軍は26年2月1日〜2月23日の期間に「ユニオンですからスタジアム宜野湾」、ファームは26年2月1日〜22日の期間に「嘉手納野球場」でキャンプを実施。うち休養日は2月5日、10日、16日、20日です。1軍では現時点で5試合