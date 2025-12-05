神奈川県横浜市の家電量販店でゲームソフトを盗んだとして、39歳の男が逮捕されました。警察によりますと、木村隆文美容疑者は去年10月、横浜市の家電量販店で「Nintendo Switch」などのゲームソフト58本を盗んだ疑いがもたれています。木村容疑者は、営業中にゲームソフトを万引きしたあと非常口から逃げ、2日後の深夜に同じ非常口から店に侵入し再び犯行に及んだということです。調べに対し「生活費に充てるためだった」と容疑を