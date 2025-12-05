わずか数秒のうちに6翻もアップしたとなれば、視聴者の気持ちも追いつかない。「大和証券Mリーグ2025-26」、12月4日の第1試合に出場した渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）が、試合開始早々の東1局に衝撃の倍満ツモ。リーチ時点では3翻だったところが、1巡で倍満にまで仕上がる様子に、ファンから驚きの声が続出した。【映像】裏3だと知っていた？松本吉弘、高速の倍満申告シーン東1局、松本は赤5索こそ1枚あるものの、面子はなくタ