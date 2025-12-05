スピードスケート・ショートトラックで男子の宮田将吾（日本通運）、女子の中島未莉（トヨタ自動車）ら男女各3人のミラノ・コルティナ冬季五輪代表入りが確実となった。日本スケート連盟が5日、選考基準を満たした選手として発表した。