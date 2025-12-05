俳優の木南晴夏が第２子を出産したことが５日、分かった。所属事務所が発表した。出産日、性別などは「プライバシーもあるためお伝えできないことをご容赦ください」とある。木南の夫は俳優の玉木宏。事務所発表文書には「生活が落ち着いてきたこともあり、この場をお借りしてご報告させていただきます」とあり「なお、本日が子どもの誕生日ではありません。誕生日、性別等はプライバシーもあるためお伝えできないことをご容赦