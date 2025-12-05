ビルボードジャパンの２０２５年総合ソングチャート１位はＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの「ライラック」となったことが５日、阪急阪神ホールディングスから発表された。同社グループの阪神コンテンツリンクが、日本におけるビルボードブランドのマスターライセンスを保有している。「ライラック」は昨年４月にリリースされ、アニメ「忘却バッテリー」のオープニング主題歌となり、ヒットした。２４年の年間チャートでも５位