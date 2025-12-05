【モデルプレス＝2025/12/05】櫻坂46の松田里奈が2026年1月20日に発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、新規カットが解禁された。【写真】坂道キャプテン、超ミニ丈で圧巻美脚披露◆松田里奈、植物園カット解禁今回解禁されたのは、オークランドの植物園で、花の真似をしている様子を収めたカット。いつでもどこでも周りの人を笑顔にしてくれる、松田らしさが詰まった1枚である。◆松田里奈1st写真集「まつりの時間」