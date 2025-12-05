【モデルプレス＝2025/12/05】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が12月4日、自身のInstagramを更新。新しい髪色を披露し、反響が寄せられている。【写真】39歳元モー娘。「かっこよすぎる」金髪から雰囲気ガラリ◆高橋愛、新しい髪色披露高橋は「I dyed my hair purple.」（髪を紫に染めました）と写真につづり、コメントに紫のハートをつけて、金髪からガラリと変わった紫の髪色を披露。上から撮影した写真では、髪色はほんのり