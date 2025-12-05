【モデルプレス＝2025/12/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた藤田みあが12月3日、自身のInstagramを更新。ダークトーンの新しい髪色を披露し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身美女「透明感さらに増した」新ヘアで雰囲気ガラリ◆藤田みあ、新ヘアカラー公開でイメチェン藤田は「髪色変えた！！！！」「可愛い？？？」とつづり、サロンで