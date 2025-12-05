11月8日、国立代々木競技場第一体育館。aespaの『2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN』は、その美しさと圧倒的なパフォーマンス力で観客を飲み込みながら、ステージ全体で”自分を貫くための意思の強さ”を語っていた。幕間のショートフィルムでは「型にはまらない」「自分を閉じ込めない」というモチーフが繰り返し提示される。【ライブ写真】2025 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPANそのメッセー