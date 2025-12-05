6日(土)〜7日(日)は全国的に寒さが解消。日中はポカポカ陽気の所が多く、行楽日和になるでしょう。ただ、9日(火)頃からは再び各地で寒さが戻る見込みです。服装選びや体調管理にご注意ください。12月最初の土日は行楽日和に特に7日(日)は暖気流入で気温上昇12月最初の土日(6日〜7日)冬型の気圧配置が緩み高気圧に覆われるため、ほぼ全国的に晴れるでしょう。特に7日(日)は本州付近に暖かい空気が流れ込むため、各地で平年を上回