東京午前のドル円は１５５円ちょうど付近で推移し、前日までの円高・ドル安は一服している。ドル円は１５５．２３円付近まで強含んだ後、１５４．９２円付近まで水準を切り下げる場面はあったが、１５５円の節目から目立って離れる動きは見られない。今晩に米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数の発表を控えているほか、来週には米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）が控えているため、積極性は乏しい。 ユーロ円は１８０