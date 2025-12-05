Metaが、2021年以来注力してきた「メタバース」向けの予算を最大で30％削減し、AIウェアラブル端末へ軸足を移す方針であることがわかりました。合わせて、人員削減も行われる可能性が示唆されています。Meta’s Zuckerberg Plans Deep Cuts for Metaverse Efforts - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-04/meta-s-zuckerberg-plans-deep-cuts-for-metaverse-effortsMeta Plans to Shift Spending Away From