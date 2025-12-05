元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子が、夫婦ショットを公開した。久慈は４日までに、自身のインスタグラムに「ＡｋａｔｓｕｋｉＪａｐａｎＫｏｂｅ」とつづり、夫でプロバスケットボールの渡辺雄太との、肩を組んだ２ショットを披露した。この投稿には「素敵なツーショットですね」「お２人の写真、すてき」「ゆうたデカい笑」「初キャプテンとしての試合でしたね」「素晴らしい活躍でした」「旦那さんを応援し