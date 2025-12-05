ヤクルトの奥川恭伸投手が５日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸２１００万円から増額でサインした。２０２１年オフ以来の昇給となり「久々のアップでの（契約）更新だったので、良かったなという感じはあります」とうなずいた。プロ６年目の今季は開幕投手を務めるなど順調な滑り出しを見せ、計１８試合に登板。そのうち１７試合で先発して４勝８敗、防御率は４・３２だった。奥川は「１年ケガなくという、そ