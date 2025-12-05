元祖アイドルプロレスラー井上貴子が、親戚の意外な有名人と２ショットを披露した。５日までにインスタグラムで「いとこ姪（めい）の瑞穂の観劇」と元櫻坂４６の土生瑞穂の舞台に足を運んだことを報告。「初日ということもありこっちがキンチョーでも堂々たるもんです立派にステキな役を演じていました感動しちゃったなー」と熱演を称賛した。「舞台ってドラマや映画にはない『生感』がたまらなくて好きなんだー瑞穂カ