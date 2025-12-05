ロイター通信は、中国軍や海警局が100隻を超える艦船を東アジアの海域に展開していると報じましたが、木原官房長官は5日、日本周辺の軍事動向について「重大な関心を持って注視し、情報収集・警戒監視に万全を期す」と強調しました。ロイター通信は4日、複数の関係筋の話として、中国軍や海警局が多数の艦船を東アジアの海域に展開していると報じました。黄海の南部から東シナ海、南シナ海に至る海域や太平洋で活動しているという