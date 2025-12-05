きょう未明、静岡県伊豆の国市の病院に入院していた50代の被告の男が逃走しました。逃げたのは、傷害と窃盗の罪で勾留中の住所不定、無職の島田健太郎被告（54）で、9月にスーパーで食品1点を盗んだ上、警備員を転倒させてけがをさせたとして逮捕・起訴されていました。島田被告は、7階病棟の個室の窓から屋外に逃げたとみられ、左手首に片手錠がついた状態だということです。