傷害と窃盗の罪に問われ静岡・伊豆の国市の病院に入院していた男が5日未明に逃走し、警察が行方を追っています。順天堂大学医学部付属静岡病院前から、テレビ静岡・村田彬記者が中継でお伝えします。5日午前11時半現在は一般外来の受付が始まっていることもあり、車や徒歩で来院する人の姿も見られる一方で、付近では警察官が定期的に巡回するなど警戒を強めています。逃走しているのは島田健太郎被告（54）で、スーパーで食品を盗