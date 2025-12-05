千田阿紗子さんが自身のXを更新。結婚と妊娠を報告しました。【写真を見る】【千田阿紗子】結婚と妊娠を報告「結婚いたしました。そして、お腹の中に新しい命を授かっております」千田さんは、「この度、11月の佳き日に結婚いたしました。そして、お腹の中に新しい命を授かっております。」と投稿。 直筆の手紙を添えて「妻になることも、母になることも、 憧れてはいたものの、全くの未知の世界。 日々、一喜一憂しながら、