牛乳の消費量が減る冬場を迎え、平口洋法務大臣がきょう（5日）の記者会見で、コップに入った牛乳を飲み干して消費をアピールしました。平口洋 法務大臣「牛乳はタンパク質やカルシウム、ビタミンなどの栄養素を含んだ優れた食品でございまして。牛乳の消費拡大にご協力をお願いしたい」平口法務大臣はきょう（5日）の記者会見でこのように述べ、コップに入った牛乳を飲み干して消費をアピールしました。毎年、冬場は牛乳の消