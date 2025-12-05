トヨタ自動車は5日、TOYOTAGAZOORacingの新型車「GRGT」「GRGT3」と、LEXUSのコンセプトカーを世界初公開した。新型車の「GRGT」は、「公道を走るレーシングカー」がコンセプトで、新開発された4L V8ツインターボエンジンのハイブリッドシステムを搭載する。低重心化をはかったほか、トヨタとして初めて、すべてアルミの骨格を採用するなど、軽量化にもこだわった。「GRGT3」は、「GRGT」をベースに開発されたレーシ