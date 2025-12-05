大阪府警本部＝大阪市（共同通信社ヘリから）夏の高校野球甲子園大会で、優勝校と準優勝校を予想する賭博をさせたなどとして、大阪府警は5日までに、賭博開帳図利容疑で自営業平川政治容疑者（55）を、常習賭博容疑で会社役員浦田和也容疑者（43）＝いずれも大阪府摂津市＝を逮捕した。府警は暴力団の資金源になっていた可能性もあるとみて、金の流れを詳しく調べる。平川容疑者の逮捕容疑は7月、同大会を利用して客から1口千