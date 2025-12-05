横転した専門学校の送迎バス＝5日午後0時15分、埼玉県吉見町5日午前8時10分ごろ、埼玉県吉見町の町道で「バスが田んぼに転落している」と目撃者から110番があった。県警と地元消防によると、専門学校の送迎バスが横転し、乗っていた約50人のうち20人が軽傷を負った。横転したのは自動車整備士を養成する「関東工業自動車大学校」（同県鴻巣市）の送迎バス。県警が事故原因を調べる。署によると、運転していたのは同市の男性