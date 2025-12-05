５日午前８時１０分頃、埼玉県吉見町大串の町道で「バスが田んぼに転落している」と１１０番があった。県警東松山署によると、バスは同県鴻巣市の「関東工業自動車大学校」のスクールバスで、車体の右側を上にして道路脇の田畑に横転した。運転手の男性（７７）と学生数十人が乗っており、けが人が多数出ているが、いずれも軽傷とみられるという。現場は片側１車線の直線道路。バスは同県川越市の川越駅から同校に向かう途中