【「すりおろし弁当」1巻】 12月5日発売 価格：990円 【拡大画像へ】 ヒーローズは、魚乃目三太氏によるマンガ「すりおろし弁当」1巻を12月5日に発売する。価格は990円。 本作はマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載されている作品。大手印刷会社で働くハントくんと、彼の手作りのお弁当を中心に、出版業界で働く人の仕事と食事の人間ドラマが描かれる