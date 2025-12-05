5日の県内は各地で雪が降っています。冷え込みも厳しく今シーズン一番の寒さとなった地域もありました。朝から雪が降り続く長岡市。5日の県内は冬型の気圧配置となり、各地で雪が降っています。午前11時現在の積雪は魚沼市守門で58センチ、津南町で22センチなどとなっています。〈まちの人〉「庭の木の囲いが間に合わなくて ちょっと焦っています」冷え込みも厳しく最低気温は新潟市中央区で0.3度を観測するなど県内6つの地