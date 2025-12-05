米経済誌『Forbes』が発表した「30 Under 30」2026年版スポーツ部門に、シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）、ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）、アリーヤ・ボストン（インディアナ・フィーバー）、ペイジ・ビューカーズ（ダラス・ウィングス）の4選手が名を連ねた。 NBAおよびWNBAの“次の主役”たちが