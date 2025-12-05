「かがわマラソン」の開催まであと100日となり、香川県庁にカウントダウンボードが設置されました。 【写真を見る】「かがわマラソン」開催まであと100日県庁にカウントダウンボード設置アンバサダー3人の写真も【香川】 「よーい、うどん」 大会スタート時刻の午前10時にあわせて、県庁の本館1階ロビーにボードが設置されました。来年3月15日に初開催される「かがわマラソン」