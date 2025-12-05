雑居ビルでの火災などで、人命が失われるケースが後を絶ちません。こうした中、きのう（4日）、岡山市内の飲食店で安全対策の立ち入り検査が行われました。 【写真を見る】飲食店で安全対策の立ち入り検査階段や廊下を塞いでいる物がないか避難経路が確保できているかなど【岡山】 検査にあたったのは、岡山市消防局の職員や警察官など39人です。歳末が近づく中、利用客が増える飲食店を中心に84店舗で実施されました