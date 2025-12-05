12月4日夜、愛知県岡崎市で男性を包丁で切りつけたとして男が逮捕されました。 【写真を見る】｢殺すつもりで刺した｣ 路上で男性の首を切り付け…36歳男を殺人未遂の疑いで逮捕 通り魔の可能性も含め捜査 愛知･岡崎市 逮捕されたのは住居・職業不詳の神谷義仁容疑者（36）です。 警察によりますと、神谷容疑者は12月4日午後6時前、岡崎市日名北町の歩道で市内に住む38歳の男性の首を包丁で切りつけ、殺害しようとした疑いがもた