ロアッソ熊本は12月５日、片野坂知宏氏の新監督就任を発表した。片野坂氏は、クラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。「ロアッソ熊本に関わる全ての皆さま初めまして。この度、ロアッソ熊本の監督に就任いたしました片野坂知宏です。真っ赤な情熱に満ちたクラブの指揮を執る機会をいただき、大変有り難く光栄に思います。 ロアッソ熊本は、クラブの想いを胸に、常に攻撃的で攻守にアグレッシブなサッカ