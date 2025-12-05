韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（43）が4日、自身のインスタグラムを更新。長女（1）が“おしゃべり”をする動画を公開した。【動画】「声がとてもかわいい」イ・ビョンホンの1歳長女の愛らしい“おしゃべり”イ・ミンジョンは「言葉を真似するウサギの人形と、夜中に白雪姫のドレスを着ておしゃべりを試み中（韓国語）」とコメントし、愛らしい声でぬいぐるみに話しかける長女の動画を披露している。