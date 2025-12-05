元日本代表MFの前園真聖が12月４日、自身のインスタグラムを更新。レジェンド日韓戦の集合ショットを投稿し、反響を呼んでいる。投稿したのは、この一戦に参加した、中田英寿、城彰二、本田圭佑、中澤佑二、佐藤寿人、柿谷曜一朗、南雄太との８ショット。中田だけはプレーしなかったようで、ユニホームではなく私服姿だ。日本サッカー界のレジェンドたちが肩を組んだ豪華な一枚に、ファンからは次のような声が上がった。