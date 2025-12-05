「BCNランキング」2025年11月24日〜30日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS OLED4T-C55GQ1（シャープ）2位AQUOS OLED4T-C55GQ3（シャープ）3位REGZA65X8900L（TVS REGZA）4位OLED B4OLED55B4PJA（LGエレクトロニクス）5位OLED B4OLED48B4PJA（LGエレクトロニクス）6位REGZA55X8900L（TVS REGZA）7位VIERATV-55Z90B（パナソニック）8位VIERATV-55Z95B（