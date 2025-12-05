TBSの良原安美アナウンサー（30）が5日、自身のインスタグラムで来年1月をもって同局を退社すると発表した。同日朝にはレギュラー番組『今田耕司のお耳拝借！金曜日』（TBSラジオ／毎週金曜8：30〜11：00）に出演し、改めて自身の言葉で生報告した。【写真】「決断しました」決意が感じられる“赤い服”を着て退社を生報告する良原安美アナインスタでは「年内のオンエアをもって全ての番組を卒業し、2026年1月、TBSテレビを