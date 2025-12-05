【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Creepy Nutsが、2025年世界で最も聴かれた日本の楽曲となった自身のシングル「オトノケ」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。 ■「オトノケ」はSpotifyが発表した年間ランキングでも「海外で再生された国内楽曲」の1位に選出 Creepy Nutsの「オトノケ」は、12月5日にアナウンスされた、Billboard JAPAN が発表した年間ランキングで「世界で最も聴かれた日本の楽曲