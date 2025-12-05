【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SKY-HIが、3年ぶりとなるアルバム『Success Is The Best Revenge』を自身の誕生日である12月12日に配信リリースすると発表。併せて『BMSG FES’25』で披露された収録曲「The Best Revenge」のライブ映像を公開した。 ■アルバムには新曲を含む全11曲を収録 本作は、SKY-HIのラッパー、プロデューサー、BMSG CEOとしての人生で、見て培ってきたものが詰まった集