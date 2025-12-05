総合格闘家の朝倉未来が4日、『緊急特番！ アベマでRIZIN大晦日 追加カード大発表SP』に電話出演。同番組内で発表された大晦日大会「Yogibo presents RIZIN師走の超強者祭り」の追加対戦カード「神龍誠 vs. ヒロヤ」を勝敗予想し、直後に弟分のヒロヤに送ったエールが「アツすぎる」と話題になっている。 ■師弟で下馬評を覆すと意気込み ヒロヤはRIZINの榊原信行CEOが「正直、強すぎるから相手（探し）がなか