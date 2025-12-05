5日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝155円05銭前後と、前日午後5時時点に比べ19銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝180円66銭前後と42銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース